Рада уволила Уманского с должности министра финансов, а Емца – с поста министра здравоохранения

30.03.2020, 15:18, Новости дня

На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов, а Илью Емца – с поста министра здравоохранения, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Увольнение Уманского поддержали 249 депутатов при необходимых 226, Емца – 271.

Голосование проходило без обсуждения.

Емец и Уманский были назначены в правительство 4 марта.

На посту министра здравоохранения Емец сделал несколько скандальных заявлений в связи с эпидемией коронавируса. В частности, 13 марта министр заявлял, что в Украине умрут все пенсионеры. 22 марта он призывал бизнес поддерживать борьбу с коронавирусом, но не тратить деньги “на трупов”. Из слов 64-летнего министра следовало, что “трупами” он считает людей старше 65 лет.

По данными источников НВ, Уманский серьезно болен, кроме того, у него есть разногласия с премьер-министром Денисом Шмыгалем “по ряду вопросов”, именно это якобы стало причиной отставки. На Уманского 26 марта жаловался нардеп от “Слуги народа” Александр Ткаченко. По его словам, глава Минфина недоступен для глав парламентских комитетов.

Шмыгаль публично не комментировал причины отставки Уманского и Емца. Вместо Уманского он предложил назначить бывшего заместитель министра финансов Сергея Марченко, а вместо Емца – бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова.