 

iFixit оценили ремонтопригодность нового iPad Pro

30.03.2020, 12:18, Новости дня

Специалисты компании iFixit констатировали низкую оценку по ремонтопригодности планшета iPad Pro.

Несмотря на то, что все предшествующие устройства также имели сложный механизм для восстановления, однако новинка обладает еще более упрощенными параметрами. Напомним, модель iPad Pro 2020 обладает 12,9-дюймовым экраном. Следует отметить, планшет получил мощный процессор A12Z Bionic с улучшенной производительностью.

Кроме того, некоторые эксперты ранее сообщили, что внедрение нового чипа являлось нецелесообразным, тогда как предшествующий процессор полностью оправдывал свои параметры. В результате разбора данного аппарата специалисты сервиса поставили оценку лишь 3 и 10 баллов по уровню ремонтопригодности.



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