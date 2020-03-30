Смартфон Honor 30 может получить камеру на 50 мегапикселей

30.03.2020, 15:18, Новости дня

Известный инсайдер поделился очередной порцией свежих данных о новом недорогом смартфоне под названием Honor 30.

В частности, данный девайс сможет похвастаться основной камерой, которая по своим характеристикам схожа с топовым камерофоном Huawei Р40. Известно, что основная камера будет выполнена в прямоугольном виде, а главный датчик составляет 50 мегапикселей. Эксперты прогнозируют, что смартфон сможет привлечь и остальными характеристиками, однако пока они удерживаются в тайне от публики.

Второй сенсор имеет 12 мегапикселей. Что касается фронтальной камеры, то здесь предусмотрели одинарный модуль на 8 мегапикселей. Более точные характеристики нового аппарата будут объявлены позже во время официального выхода на рынок.