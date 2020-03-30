Стало известно о планах Норвегии ударить по ценам на нефть

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30.03.2020, 15:16, Новости дня

Уровень добычи нефти на норвежском месторождении Йохан Свердруп в Северном море достигнет пиковых значений в начале мая – на месяц раньше планировавшегося срока. Сообщение об этом пришло на фоне рекордного обвала на нефтяном рынке, пишет Bloomberg.

В статье Bloomberg говорится, что добычу ведет государственная компания Equinor ASA. Уровень добычи, как ожидается, достигнет 470 тыс. баррелей в день – на 30 тыс. ежедневных баррелей больше, чем прогнозировалось. Ожидается, что к концу 2022 года добыча на месторождении Йохан Свердруп вырастет до 690 тыс. баррелей в день, и к тому времени рынок будет выглядеть совсем иначе, отмечает автор публикации.

Ранее в понедельник стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на Лондонской бирже снизилась на 7,9% – до 22,97 за баррель. В последний раз цена нефти сорта Brent находилась на таком уровне в ноябре 2002 года.

В заявлении руководства Equinor ASA говорится, что компания помогает Норвегии преодолеть последствия пандемии коронавируса и «обеспечивает доход и денежный поток для компаний и норвежского общества в целом».

Между тем стало известно, что с мая 2020 года Саудовская Аравия собирается увеличить экспорт нефти до рекордных 10,6 млн баррелей в сутки за счет высвобождения 600 тыс. баррелей с внутреннего рынка.



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