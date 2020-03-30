 

Китай может принять новые меры по поддержке автопрома

30.03.2020, 15:15, Новости дня

Китай может принять новые меры для стимулирования спроса на автомобили, поскольку автомобильная промышленность страны все еще сталкивается с трудностями, сообщил заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь. Об этом сообщает Reuters.

Предприятия автомобильной промышленности Китая ранее были вынуждены приостановить работу из-за вспышки коронавируса. Однако с февраля показатель использования производственных мощностей автопрома вырос до 97%. Между тем, спрос на автомобили по-прежнему слаб, сказал Синь журналистам.

Вспышка коронавируса нанесла серьезный удар по частному потреблению. В прошлом месяце продажи автомобилей в Китае продемонстрировали рекордное месячное снижение.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), продажи автомобилей в стране в феврале упали на 79% в годовом выражении до 310 тысяч единиц. Снижение продаж было зафиксировано 20-й месяц подряд.

Китай также работает над тем, чтобы помочь своим производителям автозапчастей решить проблемы с денежными потоками, сообщил Синь.



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