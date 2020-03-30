“Манчестер Юнайтед” готов заплатить 150 млн евро за переход Сауля из “Атлетико”

30.03.2020, 15:15, Новости дня

Полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес может продолжить карьеру в английской премьер-лиге. В услугах 24-летнего испанского хавбека заинтересован "Манчестер Юнайтед".

В контракте футболиста с "матрасниками" прописана сумма отсыпных в размере 150 миллионов евро. По данным Daily Express, вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд готов потратить эту сумму на приобретение игрока.

Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость испанца в 90 миллионов евро. Сауль попал в академию "Атлетико" из системы мадридского "Реала". В текущем сезоне испанец в составе "красно-белых" принял участие в 37 играх во всех турнирах и забил четыре мяча.

Также на счету 25-летнего хавбека 19 матчей, три гола и две передачи за сборную Испании, в составе которой он дебютировал в 2016 году в товарищеском матче против национальной команды Бельгии (2:0).