 

Полный багажник гречки и туалетной бумаги: вот что дарят при покупке машины

30.03.2020, 15:15, Новости дня

Один из автодилеров на волне продовольственного ажиотажа решил предложить покупателям оригинальный подарок – “набор паникера”. Набора, к слову, хватит надолго, ведь “подарками” забили кузов большого пикапа.

Один из дилерских центров Mitsubishi в Москве решил привлечь покупателей крайне необычным способом. При покупке пикапа Mitubisji L200 автосалон дарит новому владельцу не шины или коврики, как это часто бывает, а полный кузов гречки и туалетной бумаги. Видимо, чтобы покупателю было легче пережить карантин.

Очевидцем проведения необычной акции стал один из пользователей портала Пикабу. Кстати, на видео хорошо различим ценник такого “акционного” пикапа – за L200, забитый гречкой и бумагой, нужно выложить 2 359 000 рублей.

Скорее всего, видео было сделано до того, как вступили в силу ограничительные меры правительства в связи с распространением коронавируса. Согласно распоряжению властей, автосалоны должны быть закрыты для посетителей с 30 марта по 5 апреля.

Нашелся ли в итоге покупатель на пикап с гречкой и бумагой, неизвестно.

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АвтоВести



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