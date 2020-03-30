Российская нефть обесценилась до уровня 1999 года

30.03.2020, 15:15, Новости дня

Цена поставок экспортного сорта Urals – основного источника доходов РФ – на рынках Европы снизилась до $16,20 за бочку (с поставкой в Роттердам), согласно данным ценового агентства Argus.

Это минимум с июня 1999 г. — предыдущего периода обвала цен нефти 1998-1999 годов.

За прошедшую неделю российский сорт подешевел на $5,51 доллара с барреля. Скидка к североморскому сорту Brent выросла за неделю на $1,25 до $4,75 с барреля (с поставкой в Роттердам). Это максимальный дисконт с июня 2008 г.

Европейский эталон Brent традиционно стоит дороже российского, но разница начала расти с 6 марта 2020 года, когда Саудовская Аравия вышла из сделки ОПЕК+.

Скидка на партии Urals на танкеры по 80 тысяч тонн в Средиземноморье на прошлой неделе не изменилась относительно Brent (с поставкой в Аугуста), оставшись на уровне $2,50 за баррель. Здесь дисконт на российскую нефть сохраняется на наивысшем уровне с мая 2018 г. В целом в Средиземноморье российский сорт за неделю подешевел на $4,26 — до минимума с февраля 2002 г. в размере $18,45 за баррель (cif Аугуста).

Цена на морские партии российской нефти снижаются по мере приближения 1 апреля – официальной даты прекращения сокращения добычи нефти странами альянса ОПЕК+.

Уже анонсировано увеличении отгрузок Urals из российских портов в апреле на 13% в сравнении с мартом, до 2,11 миллиона баррелей в сутки (8,78 миллиона тонн).

Но отгрузки могут превысить план, поскольку многие российские нефтекомпании несмотря на свое желание не получили одобрение Белоруссии о возобновлении отгрузок в апреле. Тогда объемы с белорусского направления пойдут в Европу. Сейчас в мире сохраняется избыток нефти в объеме 15-20 миллионов баррелей в сутки из-за пандемии и глобального спада экономической активности.