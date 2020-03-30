Ученые заявили об умении звезд поглощать друг друга в бинарных космических системах

30.03.2020, 15:09, Разное

В бинарных звездных системах одно светила способно поглощать другое, такой процесс замечен в Малом Магеллановом Облаке. Изучают это явление астрономы из Германии, Англии и Австралии.

Ученые выявили уникальное явление: они нашли линию жизни, которая формирует планету в звездной бинарной системе, где светила вращаются вокруг друг друга. Это один из наиболее распространенных видов гравитационных скоплений со сложной эволюционной системой. Пытаясь разгадать данное явление, астрофизики создают популяционные модели двойных звездных систем при помощи кода синтеза группы звезд COMPAS. Исследование экспертов из разных стран мира направлено на анализ происхождения свойств сдвоенных рентгеновских лучей, наблюдаемыми учеными в Малом Магеллановом Облаке. Этими лучами именуются особенные звездные системы, состоящие из нейтронной звезды, вращающейся вокруг массивного светила. Такой процесс приводит к появлению отдельного космического диска, часть которого накапливается нейтронной звездой. Спустя время она испускает излучение, и его изучают эксперты.

В ходе работы специалисты обнаружили вероятную эволюционную процедуру, в рамках которой в системе рождаются два светила, где самая крупная постоянно расширяется. Далее она передает часть своей материи младшей звезде, постепенно теряя свой вес. Это приводит к тому, что меньший объект сам становится массивным, поглощая соседку. Такая жизнедеятельность провоцирует ее превращение в сверхновую с очередной бинарной системой.