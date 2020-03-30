Названы места патрулирования полицией в режиме всеобщей изоляции

30.03.2020, 15:08, Новости дня

Московским полицейским определят места патрулирования в режиме всеобщей изоляции и выдадут указания о мерах, которые будут применяться к нарушителям, сообщили СМИ.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ, подлинность которого подтвердил источник в силовых структурах, сотрудники правоохранительных органов будут отслеживать граждан на детских и спортивных площадках, открытых стадионах, пляжных зонах в парках, набережных, скверах, бульварах.

Также москвичам нельзя собираться более двух человек на лавочках, площадках для выгула собак, во дворах жилых домов, возле поликлиник, детских садов, школ, автомоек, гаражей и автостоянок. Под запретом посещение кладбищ, мемориалов и смотровых площадок.

Полицейские будут информировать нарушителей об указе мэра Москвы об ужесточении режима самоизоляции в городе.

В случае неповиновения и отказа граждан выполнить требования полиции, у них будет затребован паспорт для составления протокола об административном правонарушении.

При отказе предъявить документ либо при его отсутствии, при агрессивном поведении нарушителя и его сопротивлении, а также попытке скрыться с места правонарушения сотрудники полиции будут доставлять граждан в отдел внутренних дел для выяснения личности и привлечения к административной ответственности.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Всемирная организация здравоохранения сообщила в понедельник, что в мире число жертв коронавируса достигло 29 тыс. 957 человек. За сутки выявлено более 63 тыс. новых случаев заражения, 3 тыс. 464 человека умерли. Общее число заразившихся – 634 тыс. 835 человек.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.