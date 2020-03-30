 

Вологодская область ввела режим полной самоизоляции

30.03.2020, 15:08, Новости дня

Правительство Вологодской области вводит в регионе режим полной самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

«Постановлением губернатора сегодня мы вводим режим полной самоизоляции граждан на территории всех муниципальных образований, в том числе в Вологде и Череповце, по примеру Москвы и Московской области. В текущей ситуации это поможет нам всем уберечь себя и своих близких от инфекции», – цитирует ТАСС губернатора.

Также Кувшинников поручил разработать порядок по контролю за соблюдением гражданами этого режима с привлечением работников полиции, Росгвардии.

Ранее в понедельник оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение о переходе Мурманской области в режим самоизоляции. Такое же решение приняла Калининградская область. 

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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