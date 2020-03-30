 

Нетаньяху ушел в изоляцию до завершения проверки по коронавирусу

30.03.2020, 15:08, Новости дня

Глава переходного правительства Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение находиться в изоляции до завершения эпидемиологического расследования в связи с заражением коронавирусом советника, сообщила его канцелярия. Самоизолируются также лица из ближайшего окружения и. о. руководителя кабмина.

«Премьер-министр принял решение, что он и его ближайшее окружение останутся в изоляции до завершения проверки. В соответствии с ее результатами министерством здравоохранения и личным врачом премьер-министра будет назначена дата прекращения изоляции», – передает ТАСС сообщение канцелярии.

Напомним, ранее сообщалось, что Общая служба безопасности Израиля (спецслужба ШАБАК) с 17 марта начала отслеживать перемещения тех граждан еврейского государства, у кого подтверждено заражение новым коронавирусом.



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