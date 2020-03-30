Скандалы: «Мои драки с блудницами и пьяные корпоративы»

30.03.2020, 15:05, Разное

Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова собрала истории из своей жизни и гастрольных поездок

В скором времени издательство «АСТ» выпустит книгу Михалковой «Не говори мужчинам «Нет!». «Познание таинств театрального искусства помогло мне прийти к успеху. Поможет ли вам? Ответ вы найдете в моей новой, полной сенсационных и деликатных разоблачений книге!» — недавно пообещала сама Юлия в социальных сетях.

В распоряжении «СтарХита» оказались главы, написанные Михалковой. В них экс-участница «Уральских пельменей» вспоминает веселые вечеринки, случаи не гастролях и рассказывает о том, что ей чаще всего дарили поклонники.

Как я спала с медведем

Уже в первые годы существования команда «Непарни» стала, помимо всего прочего, источником неплохого дохода. КВН пользовался высоким спросом – нас приглашали на корпоративы, которые стали для меня настоящей школой жизни — сколько уроков мне было преподнесено!

Вместе с ребятами из «Пельменей» мы участвовали в публичных и закрытых мероприятиях, организуемых местными политиками, банкирами, крупными предпринимателями и просто очень уважаемыми в регионе людьми. У меня в этот период произошло какое-то невероятное расширение круга знакомств. Были концерты на заводах, в домах культуры, на днях городов и районов, в частных поместьях и лучших ресторанах города.

Именно на этих корпоративах я в первый и в последний раз напилась до беспамятства и… подралась. Бесценный опыт, через который, наверняка, хоть раз в жизни прошел каждый человек.

Ну, раз уж это книга откровений, то расскажу. Об этом я еще нигде не говорила.

Как-то раз меня с Исаевым пригласили выступить на мероприятии авторитетных — в Екатеринбурге, да и в целом в России — бизнесменов. Фамилий называть не буду. Но, по мнению местных журналистов и ряда моих подруг, от них «веет запахом могилы». Если честно, мне бы очень хотелось подробнее рассказать об этих людях, которые по-человечески, просто так, сделали мне много доброго. Как и в моем случае, их медийный образ абсолютно не совпадает с тем, какие они на самом деле. Их сообщество — это отдельный мир, закрытый от любого взгляда извне. Может быть, в будущем, если они дадут разрешение, я напишу отдельную историю про них. И это будет мощный бестселлер. Пелевин постоит в сторонке.

Корпоратив проходил на отдельной закрытой базе, для очень узкого круга лиц. Эти лица меня и Сергея уже хорошо знали и относились к нам, как смешным соседским детям: покровительственно и любя. Вышли на сцену, начали программу, сделали интерактив с публикой. И где-то на пятнадцатой минуте услышали стальной голос одного из хозяев мероприятия: «Мальчишки и девчонки, да харэ там на сцене шнурковать, айда к нам за стол!»

Ну, к вам, так к вам. А дальше… надо отдать должное этим людям, с чувством юмора и реакцией у них было все отлично. Они могли бы сделать отличную карьеру в КВН. Наверное. За столиком мы оказались все на одной волне, отмачивали шутки, стаканы опустошались с реактивной скоростью.

«А теперь — дискотека!» Прозвучал выстрел из боевого пистолета. Мы закружились, завертелись и все вокруг казалось таким родным и… безопасным, чувство, что ты, как в детстве, дома празднуешь свой день рождения. Все свои.

Постепенно в глазах начало темнеть, горизонт поплыл, и дальше, словно в бреду, мне показалось, что ко мне подошел широкоплечий мускулистый мужчина, излишне волосат, но мягок. Он приблизился вплотную и пригласил меня на танец, несмотря на то, что в моих ушах хиты 90-х превратились в гулкую какофонию звуков. Но мы обнялись, закружились. Все было отлично, лишь раздражала сигарета в его зубах, я потянулась правой рукой, чтобы вытащить ее, дотронулась до одного из зубов и… темнота.

Мне казалось, что я проспала сутки. Но, как потом выяснилось, отключилась буквально минут на двадцать, а моим кавалером оказалась… шкура настоящего медведя, лежащая на полу в углу зала, на которую я рухнула подремать. Проснувшись, я обнаружила, что левой рукой обнимаю его могучую голову, а правая — засунута в его хищно раскрытую пасть. Все было хорошо и целомудренно, а после пробуждения мне заботливо поднесли стакан рассола, и я вновь ожила.

Отличное завершение вечеринки! Суровые уральские корпоративы…

Мой первый рукопашный бой. И последний

Свой первый и последний опыт рукопашной схватки я также получила на одном из подобных мероприятий. Случай этот произошел пятнадцать лет назад, на дне рождения одного известного местного политического деятеля. У меня с ним были хорошие, практически дружеские отношения, он знал меня как приличную и очень смешную девчонку из КВН, способную быстро и четко организовать культурно-массовую программу, с которой всегда можно поболтать о чем-то интересном или, как мы раньше говорили, «пораздувать за шутки» — такая чисто уральская фраза. Поэтому не было ничего странного в том, что меня пригласили вместе с подругами из команды отыграть несколько номеров.

Публика на мероприятии была в основном мужская. По доброй традиции, они дополнительно пригласили девушек, скажем так, нетяжелого поведения. Но не стоит думать, про этих девочек плохо — они не из тех, кто продается или вешается на шею первому встречному. Они смотрели на жизнь легко и непринужденно, обладали свободой выбора, с кем и когда им вступать в отношения. И это их решение не было чем-то вынужденным. Просто им так нравилось. Они наслаждались жизнью так, как умели. При этом, наслаждались активно, и мужчины об этом, разумеется, знали.

Отношения с этими девицами у нас не заладились сразу. Отчего-то они решили, что мы — эдакие красавицы — претендуем на их функционал. После творческой программы мы все расселись за одним столом, на мягких диванах.

Видимо, наши острые юмористические реплики сильно задевали других девушек, потому что, пропитанные шампанским блудницы начали громко возмущаться, кидать в нас салфетками. Мужчины пытались все свести к шутке, приструнить разбушевавшихся дам, но после того, как в лицо моей подруги прилетела котлета по-киевски, мы уже не сдержались. Вскочили из-за стола и двинулись в бой. Пораженная котлетой подруга даже успела разбить бутылку шампанского — то ли о край стола, то ли о голень соперницы.

Мужчины еле-еле нас разняли, девиц прогнали, а нас — успокаивали чаем, тортом и извинениями

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Наш ответ супермену В Голливуде напридумывали своих современных киношных героев, которые в борьбе со злом защищают добро: супермен, паук, халк и прочие сверхестественные господа. А кто может стать супергероями в современном российском кино и мультфильмах? От себя скажу: точно должна быть элегантная, хрупкая девушка в строгом платьице, способная коня на скаку остановить, в избу горящую войти, Пушкина наизусть прочитать и конечно из АКМ в яблочко со ста метров попасть! Кого к ней в команду придумать?

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova) 17 Июл 2019 в 11:22 PDT

Со стороны может показаться, что корпоративы — это нечто чудовищное и вредное. Но я вам так скажу. Они мне подарили бесценный опыт выживания в экстремальных и незнакомых мужских компаниях. Благодаря им, я теперь могу находить общий язык с любыми, даже, казалось бы, самыми далекими от творчества людьми.

Года полтора назад меня пригласили поздравить с Новым годом высокопоставленных военных. Думала, о чем же с ними шутить, люди-то серьезные. Но, в итоге, мне удалось покорить их сердца, встроив в ткань юмористического поздравления названия самых современных образцов вооружения. Как сейчас помню, что-то было про систему залпового огня «Ураган». Это мы искали рифму к слову «кабан». И про ракетный комплекс «Авангард»… Мне искренне аплодировали и даже хотели пригласить в ряды Российской армии.

Бай-бай, Ленин!

Вообще, от корпоративов и гастролей была и другая польза: нам всегда что-нибудь дарили. Еду, напитки, вещи, даже предметы искусства. По странному стечению обстоятельств, Соколу до и после концерта всегда несли съедобные дары. Как человек умеренный в еде, он просто не представлял, что с ними делать. Один раз подарили десять килограммов копченой рыбы, которой Дима благоухал еще две недели. Рыба, кстати, вкусная была. Всю съели.

У меня была другая специализация. В качестве подарков мне всегда тащили исключительно алкоголь: водку, виски, пак пива, настойки, даже самогон. Для меня до сих пор остается загадкой, почему так происходило? Уж на кого-кого, но на человека, злоупотребляющего алкоголем, я точно не была похожа. В рамках разумного, с «Пельменями» — да, но не более. Тем не менее, когда ко мне домой приходили друзья, то удивлялись, что у меня целая винная лавка — спиртное на любой вкус.

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День защиты детей ♥️ ⠀ Так люблю этот праздник! Дети самые искренние в мире, самые открытые и самые вдохновляющие люди !😀 ⠀ И почему мы все так торопимся повзрослеть ? 🤷🏼‍♀️ ⠀ Хочу в этот день всем деткам пожелать море поводов для смеха и улыбок! А всем взрослым — как можно дольше сохранять в себе своего внутреннего ребёнка 😀 Не бояться быть смешным и слишком эмоциональным! ♥️

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova) 1 Июн 2019 в 2:37 PDT

Нам дарили картины, книги, икебаны и один раз бюст Ленина — причем, опять Соколу. Он, как магнит, притягивал все странное и необычное.

С Лениным получилось так. После концерта в одном из уездных городов, за кулисы к нам пришла делегация местного чиновничества и мелкой буржуазии: «С чувством глубокого, понимаешь, удовлетворения, а также в благодарность преподносим вам самое дорогое и важное для нас. Игорь Иваныч, заноси!», – скомандовал главный.

Иваныч, сильно напрягая мускулатуру, втащил в помещение огромную деревянную коробку, обвязанную ленточкой. Красной.

— Еда? — уточнил Сокол.

— Нет, лучше! Пища духовная и вдохновляющая.

Делегация ломиком лихо вскрыла коробку, в которой оказался… чугунный Владимир Ильич. Мне сегодня трудно предположить, как так сошлись на небе звезды, что этим господам пришла в голову мысль преподнести нам столь оригинальный… дар!

Разумеется, мы поблагодарили дарителей. А сами думаем: солидный товарищ, его же бизнес-классом везти надо. Да кто ж его туда пустит? Там котов тяжелее восьми кило заворачивают, а здесь — двадцать килограммов вождя мирового пролетариата.

Решили от него по-тихому избавиться. Задвинули бюст под стол и после завершения банкета начали спешно покидать позиции. Буквально в дверях нас застигли хозяева: «Друзья, вы же забыли самое главное — подарок». О, нет! Пришлось брать его с собой в аэропорт, где мы попытались провернуть новую спецоперацию. Ленина прикрыли тканью и тихо-тихо отнесли в мужской туалет, где аккуратно закрыли в кабинке. После этого сразу побежали на посадку. Когда я в числе последних проходила паспортный контроль, то услышала за спиной тяжелые шаги и до боли знакомый голос: «Ребя-я-я-ята, вы забыли БЮСТ, постоо-о-ойте!»

Но было поздно. Я стремительно скрылась в зоне досмотра, а через 25 минут самолет с невероятной легкостью оторвался от взлетно-посадочной полосы. Вот так мы остались без вождя!

Светлана Комарова