Минздрав: экспресс-тесты на COVID проходят регистрацию в России

30.03.2020, 15:01, Новости дня

Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, речь идет как о тестах зарубежных, так и отечественного производства.

"Но я все-таки не ратовал бы за то, чтобы они продавались в каждой аптеке. Мое мнение: это все-таки медицинская процедура, назначение которой должен делать врач",- сказал Мурашко в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось о разработке разными странами тестов, позволяющих выявлять новый коронавирус в течение нескольких минут. О создании и запуске в продажу такого теста, в частности, сообщали сингапурские специалисты.

Министр также рассказал о переносе несрочных хирургических операций.По словам Мурашко, среди тех, кого коснутся сдвиги в сроках процедур, будут, в частности, пациенты, ждущие пластической хирургии. “Женщины могут обидеться, но сегодня им придётся подождать», – сказал министр.

На сегодняшний день в РФ выявлено 1836 случаев заболевания коронавирусом, из них 302 – только за последние сутки. Девять человек скончались, выздоровели 66.