«Федерализация пришла оттуда, откуда не ждали»

30.03.2020, 14:59, Новости дня

Политолог Илья Гращенков – об опасности «коронавирусного сепаратизма» в стране

Поскольку нет федерального закона о чрезвычайной ситуации во время эпидемии, точнее, его сейчас активно правит сенатор Клишас, все действия реализуют местные власти, и тут они берут пример с Сергея Собянина.

Режим всеобщей самоизоляции (РВС) – это хотя бы какая-то попытка институциализировать президентскую «выходную неделю», когда народ стал разбегаться на шашлыки, а не сидеть дома. Но в итоге другие регионы восприняли собянинский призыв как возможность самостоятельно принимать решения Чечня и Татарстан, как наиболее мощные регионы со своими лидерами-президентами, тоже «закрыли границы». Затем атомные города закрыл Росатом, то есть не только губернаторы, но и госкорпорации подтянулись.

Регионы берут пример с Сергея Собянина

Все это, конечно, сильно бьет по вертикали власти. Во-первых, режим ЧС развязывает губернаторам руки. Финансово, морально, в силовом плане. Вот, в Подмосковье под шумок начали отжимать мелкий бизнес, например, в Истре пытались захватить локального провайдера силами более мощной компании федерального уровня. В Москве вводят какие-то специальные пропуска, системы «умного слежения», а когда их отключат? А сколько продлится карантин? 90 дней или 30? Нет ответа, все в руках губернаторов!

Во-вторых, регионы теперь сами определяют, как им поддержать бизнес, как не дать уйти инвестициям, как сохранить позиции? Их теперь не федеральные «указивки» интересуют, а реальность, причем отчетливо это видно в работе тех губернаторов, кто борется за свое политическое выживание. Молодые же технократы вошли в ступор и ждут сигнала из Москвы, а она – молчит.

Да, федерализация пришла оттуда, откуда не ждали, не с политическими правами, а наоборот – с необходимостью выживать. Сейчас ситуация 1990 года, когда «вертикаль власти» неожиданно начала давать трещину, а на смену ей пришло мощное движение «снизу», регионов и субъектов. Сейчас на войне борьбы за выживание произойдут тектонические сдвиги и даже если уже к 1 мая карантин отменят, то движения эти никуда не денутся.

В-третьих, то что делает Собянин – это фактически шах Кремлю. Введение таких ограничений исключительная компетенция Федерального собрания и президента, но что они сделают? Объявят неправомочным решение Собянина или подстроятся под него? Скорее всего, второе. Поэтому речь идет еще и о расколе внутри самой власти, которое будет нарастать с каждой новой проблемой.

Проблема ведь не только в вирусе, но и в упавшем рубле, как только пандемия спадет, страна окажется перед разбитым корытом – 80-100 рублями за доллар, безработицей, уходом капитала.

Илья Гращенков, директор Центра развития региональной политики (ЦРРП)