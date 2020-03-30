 

МВД обвинило в хищении сотрудников аппарата ЛДПР, давших показания против сына Жириновского

30.03.2020, 14:59, Новости дня

Игорь Лебедев назвал свою причастность к делу чушью и провокацией.

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР было предъявлено обвинение в хищении денег. По данным следствия, похищенные средства предназначались для молодежных организаций ЛДПР. В сообщении МВД не названа конкретная сумму похищенных сотрудниками аппарата средств. Говорится только о том, что обвиняемые требовали очной ставки с сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорем Лебедевым. Свое требование подследственные объяснили тем, что все указания по трате денег поступали от сына лидера партии Владимира Жириновского Игоря Лебедева. В МВД утверждают, что сам Лебедев отказался от очных ставок.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Лебедев заявил «Интерфаксу», то «все закончено еще в 2019 году»: и допрос провели, и показания сняли, и очные ставки были. Политик подчеркнул, что сотрудничал со следствием и не прикрывался депутатским иммунитетом. Он настаивает на том, что следствия не осталось никаких вопросов и претензий лично к нему. А сообщение правоохранительных органов об уголовном деле назвал «чушью и провокацией». При этом заявил о необходимости привлечь к административной ответственности того сотрудника, который причастен к публикации данного пресс-релиза МВД. Ранее телеведущая Ксения Собчак обвинили Жириновского в том, что тот всячески помогает сыну строить политическую карьеру, а тот в долгу не остался, и заявил, что она вовсю эксплуатирует имя отца.



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