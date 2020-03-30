 

Платформу космодрома «Морской старт» перебазировали в Россию

30.03.2020, 14:53, Новости дня

Гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта космодрома «Морской старт» в понедельник прибыло на рейд порта Славянка в Приморье, сообщил представитель группы оформления судов в морском терминале порта.

«Судно прибыло на рейд, часа через два начнем его оформление», – сообщил источник РИА «Новости», напомнив, что судно покинуло американский Лонг-Бич 2 марта.

Ожидается, что во вторник платформу снимут с судна на рейде и поведут на Славянский судоремонтный завод.

Ранее представитель группы оформления судов в морском терминале приморского порта Славянка сообщил, что гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта космодрома «Морской старт» зашло в российские воды.



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