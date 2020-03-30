 

Сын Ирины Понаровской с женой и детьми остались в Индии на карантине

30.03.2020, 14:53, Разное

Сын популярной ранее отечественной исполнительницы Ирины Понаровской принял решение вместе с супругой и детьми временно не возвращаться обратно в Россию. Карантин они хотят пережить в Индии, где ныне находятся.
Энтони является единственным сыном российской певицы Ирины Понаровской. С женой Анной и двумя детьми он ранее отправился в Индию. Именно в этом государстве молодой человек вместе с близкими хочет пережить определенное время и только потом вернуться в РФ. Причиной такого решения он назвал возможность получить квалифицированную врачебную помощь. Энтони Родд сомневается, что такая имеется в Индии, но не уверен, что можно рассчитывать на подобную в Москве, где проживает огромное количество человек.

Отпрыск известной певицы заметил, что в том месте, в котором они находятся в настоящий момент, все относительно нормально и паники нет. В семьей художника все хорошо, и, по собственному признанию, три недели они «протянут точно». Между тем, всем отдыхающим прежде рекомендовали покинуть курорты и возвратиться на родину.



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