Стало известно об увольнении Сивохо с должности советника секретаря СНБО

30.03.2020, 14:53, Новости дня

Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на общественных началах, сообщают СМИ.

По информации интернет-издания «Детектор медиа», в ведомстве заявили, что Сивохо по состоянию на 24 марта не является советником секретаря СНБО. При этом причина увольнения не сообщается.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что увольнение Сивохо с должности советника секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса свидетельствует о том, что диалог с этим регионом Киеву не нужен, передает РИА «Новости».

«После стычки с радикалами во время презентации диалоговой платформы «Мир Донбасса», Сергей Сивохо, с которым связывали этот проект, тихо покинул должность советника секретаря СНБО. Сразу после инцидента секретарь совбеза Алексей Данилов моментально отказался от такого советника, сказав, что у него их десятки, а сам Зеленский ситуацию вообще никак не прокомментировал», – сообщил Мирошник.

По его мнению, тему «диалоговой платформы» с Донбассом президент Украины на данный момент «тихо забыл и спустил на тормозах».

Напомним, ранее националисты напали на советника секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергея Сивохо, когда он презентовал «Национальную платформу примирения и единства».

21 октября 2019 года Сивохо сообщил, что занял пост секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.