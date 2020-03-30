 

Стало известно об увольнении Сивохо с должности советника секретаря СНБО

30.03.2020, 14:53, Новости дня

Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на общественных началах, сообщают СМИ.

По информации интернет-издания «Детектор медиа», в ведомстве заявили, что Сивохо по состоянию на 24 марта не является советником секретаря СНБО. При этом причина увольнения не сообщается.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что увольнение Сивохо с должности советника секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса свидетельствует о том, что диалог с этим регионом Киеву не нужен, передает РИА «Новости».

«После стычки с радикалами во время презентации диалоговой платформы «Мир Донбасса», Сергей Сивохо, с которым связывали этот проект, тихо покинул должность советника секретаря СНБО. Сразу после инцидента секретарь совбеза Алексей Данилов моментально отказался от такого советника, сказав, что у него их десятки, а сам Зеленский ситуацию вообще никак не прокомментировал», – сообщил Мирошник.

По его мнению, тему «диалоговой платформы» с Донбассом президент Украины на данный момент «тихо забыл и спустил на тормозах».

Напомним, ранее националисты напали на советника секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергея Сивохо, когда он презентовал «Национальную платформу примирения и единства». 

21 октября 2019 года Сивохо сообщил, что занял пост секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Тверской водитель погиб в лобовом ДТП, попав в яму на дороге

13.03 / Судья в США распорядился освободить Челси Мэннинг из-под стражи

04.03 / Россия не поддержала предложение партнеров по ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

27.02 / В Турции заявили о переговорах с Россией для открытия неба над Сирией для беспилотников

09.02 / Двое полицейских в Нью-Йорке ранены в ходе двух отдельных инцидентов

03.02 / Апелляционный суд отказался менять меру пресечения одному из подозреваемых в убийстве Окуевой

26.02 / “Ювентус” отказался возмещать болельщикам деньги за билеты на закрытый матч с “Интером”

12.02 / Ермак заявил, что у команды президента есть план, как провести местные выборы в октябре по всей Украине

25.03 / Деньги на фильм Симоньян и Кеосаяна “Крымский мост” дал Ротенберг

03.03 / Кубок Гагарина. СКА переиграл “Витязь” во втором матче серии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска