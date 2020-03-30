24 Horas – Бразилия больше всех в Латинской Америке пострадала от коронавируса, но её президент не придаёт этому значения

30.03.2020, 14:48, Новости дня

Из латиноамериканских стран Бразилия больше всех пострадала от пандемии коронавируса, пишет Canal 24 Horas TV. Однако бразильский президент Жаир Болсонару до сих пор не придаёт этому значения и настаивает на том, что его соотечественникам нужно продолжать работать.

В Бразилии почти 4 тысяч случаев заражения и более сотни погибших. Из стран Латинской Америки её больше всех коснулся коронавирус. Однако её президент Жаир Болсонару до сих пор не придаёт значения пандемии и настаивает на том, что нужно и дальше работать, чтобы не останавливать страну. Губернаторы Рио-де-Жанейро и Сан-Паоло выражают своё несогласие.

«Бразилия не может останавливаться». Видео такого содержания циркулирует в социальных сетях, продвигая идею о том, что бразильцы будут работать. И это явное игнорирование настоятельного призыва местных властей оставаться дома с целью затормозить пандемию.

Правительство Жаира Болсонару заявило о том, что это пробное видео. Но судья из Рио запретила эту кампанию, посчитав её вредной для здоровья бразильцев.

Рио и Сан-Паолу парализованы, губернаторы этих штатов не слушают президента и вводят карантин.

«Защита бразильцев — наш приоритет», — говорит губернатор Сан-Паулу.

26 из 27 губернаторов вступили в политическую конфронтацию с Болсонару. Последний, между тем, продолжает недооценивать пандемию, не прислушивается ни к врачам, ни к рекомендациям ВОЗ. Его внимание сосредоточено на сохранение экономики, поскольку «наступит хаос, если страна остановится».

Он говорит о лёгком гриппе, об истерии, а также о том, что школы не должны закрываться, поскольку…

ЖАИР БОЛСОНАРУ, президент Бразилии: В группу риска входят люди старше 60 лет.



САГРАРИО МАСКАРАКЕ, корреспондент каналов TVE и Canal 24 Horas TV: В гигантской Бразилии зарегистрированы самые высокие в Латинской Америке показатели, однако никакой федеральной стратегии по борьбе с этой чрезвычайной санитарной ситуацией нет, а времени перед лицом этой угрозы становится всё меньше.

Обеспокоенность вызывают риски, существующие в фавелах.

«Для спасения людей нам нужен план», — говорит этот бразильский рэпер, который присоединился к многочисленному числу людей, выступающих против Болсонару.

Дата выхода в эфир 30 марта 2020 года.