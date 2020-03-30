 

В Кремле рассказали о работе по возвращению застрявших за рубежом россиян

30.03.2020, 14:48, Новости дня

Министерство транспорта и МИД РФ эффективно и не покладая рук работают над вывозом на родину застрявших за рубежом россиян, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это очень важное и очень ответственное направление работы. И действительно, очень ответственно и очень эффективно работают все наши соответствующие ведомства. И Минтранс, и, наверное, в первую очередь, Министерство иностранных дел работают не покладая рук», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в понедельник сообщалось, что за последние 10 дней около 155 тыс. российских туристов вернулись на территорию России.

В МИД РФ сообщили, что многие граждане уже давно заявили о своем желании вернуться из-за рубежа, но многие не в состоянии оплатить коммерческие тарифы авиакомпаний с учетом текущего курса.

«Даже позвонить в колл-центры они физически не смогут: деньги на телефоне в роуминге закончились, они осуществляют связь, если найдут бесплатный интернет», – передает ТАСС сообщение российского внешнеполитического ведомства.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек. Выздоровели 66 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы

02.02 / В Украину незаконно пытались ввезти 340 смартфонов – Госпогранслужба

03.02 / РЖД закрыло движение поездов между Китаем и Россией

11.02 / ВОЗ присвоила китайскому коронавирусу официальное название

23.03 / Российские аэропорты попросили Мишустина об «экстренных мерах поддержки»

07.02 / “В прессе пишут полный ужас”. Российская гимнастка опровергла информацию о попытке суицида

17.02 / Жилищное строительство в России сокращается

02.02 / Пентагон собрался отправлять заразившихся коронавирусом на военные базы

23.02 / Пилоты Airbus Beluga посадили огромный транспортник при сильном ветре. Видео

24.02 / Защита Винника подала кассационную жалобу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска