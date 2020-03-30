В Кремле рассказали о работе по возвращению застрявших за рубежом россиян

30.03.2020, 14:48, Новости дня

Министерство транспорта и МИД РФ эффективно и не покладая рук работают над вывозом на родину застрявших за рубежом россиян, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это очень важное и очень ответственное направление работы. И действительно, очень ответственно и очень эффективно работают все наши соответствующие ведомства. И Минтранс, и, наверное, в первую очередь, Министерство иностранных дел работают не покладая рук», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в понедельник сообщалось, что за последние 10 дней около 155 тыс. российских туристов вернулись на территорию России.

В МИД РФ сообщили, что многие граждане уже давно заявили о своем желании вернуться из-за рубежа, но многие не в состоянии оплатить коммерческие тарифы авиакомпаний с учетом текущего курса.

«Даже позвонить в колл-центры они физически не смогут: деньги на телефоне в роуминге закончились, они осуществляют связь, если найдут бесплатный интернет», – передает ТАСС сообщение российского внешнеполитического ведомства.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек. Выздоровели 66 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.