СК начал проверку фейка о комендантском часе в Москве и области

30.03.2020, 14:48, Новости дня

Столичные следователи проводят доследственную проверку по факту распространения недостоверной информации, связанной с вирусом COVID-19, сообщили в ведомстве.

«По предварительным данным, 26 марта 2020 года на одном из видеохостингов пользователем был размещен видеоролик, содержащий недостоверные сведения об ограничительных мерах на территории Московского региона и средствах их обеспечения. По мнению следствия, действия автора ролика были направлены на создание паники у жителей столицы. Недостоверная информация была оперативно опровергнута компетентными государственными органами», – говорится в сообщении на сайте СК.

Там добавили, что настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия. В рамках процессуальной проверки следствие устанавливают лицо, записавшее и распространившее ложную информацию среди населения.

Напомним, ранее в понедельник YouTube частично удалил фейки о коронавирусе в России.