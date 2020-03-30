Выбор Кейт Миддлтон: что почитать на карантине

30.03.2020, 14:42, Разное

В минувшие выходные герцог и герцогиня Кембриджские поделились новыми кадрами, сделанными в Анмер-холле в Норфолке. Находясь на самоизоляции с детьми – принцами Джорджем, Луи и принцессой Шарлоттой, – супруги не перестают выполнять королевские обязанности. Так, они продемонстрировали, как созваниваются (не совсем современным, но и не настолько ретро, как у королевы Елизаветы II, способом) с благотворительными организациями, покровителями которых являются, и обсуждают насущные дела – каждый из своего кабинета.

Поклонники британской королевской семьи всегда рассматривают фотографии их любимчиков максимально внимательно и стараются разглядеть в них дополнительные смыслы и послания. Так случилось и в этот раз: интернет-пользователи заинтересовались подборкой книг на столе Кейт Миддлтон. Как оказалось, это коллекционное издание собрания классической британской литературы издательства Penguin. Оно отличается оформлением – твердым переплетом, оформленным художницей Коралией Бикфорд-Смит. В серию вошли следующие бестселлеры ярчайших писателей Великобритании – Уильяма Шекспира, Чарльза Диккенса, Оскара Уальда и других:

Чарльз Диккенс, “Рождественская песнь и другие рождественские повести”

Уильям Шекспир, “Сонеты” и “Жалоба влюбленной”

Джейн Остин, “Чувство и чувствительность”

Джейн Остин, “Нортенгерское аббатство”

Джейн Остин, “Мэнсфилд-парк”

Томас Харди, “Тэсс из рода д’Эрбервиллей”

Джордж Элиот, “Миддлмарч”

Оскар Уайльд, “Портрет Дориана Грея”

Артур Конан Дойл, “Собака Баскервилей”

Джейн Остин, “Эмма”

Чарльз Диккенс, “Холодный дом”

Единственной книгой, выбивающейся из британского списка, стала “Одиссея” Гомера.

Если вы до сих пор думаете, чем заняться на карантине, то берите этот список на вооружение, заваривайте чашку английского чая и читайте.

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Напомним, на прошлой неделе дети Кейт и Уильяма приняли участие в добром флешмобе Clap fot Our Carers: родители сняли на видео аплодисменты 6-летнего Джорджа, 4-летней Шарлотты и 1,5-годовалого Луи во дворе их поместья в Норфолке. Пока этой “ветви” британской королевской семьи коронавирус не угрожает, зато он уже затронул отца принца Уильяма, принца Чарльза, а также все ближе подбирается к самой королеве Великобритании.