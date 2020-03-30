Ученые из Германии сообщили о возможном прорыве в борьбе с коронавирусом

30.03.2020, 14:30, Новости дня

Ученые из Университета германского Любека, предположительно, смогли добиться крупного прорыва в борьбе с новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19, пишут СМИ.

По данным газеты Donaukurier, публикацию которой передает Deutsche Welle, группа исследователей во главе с профессором Рольфом Хильгенфельдом расшифровала код ключевого энзима, отвечающий за размножение SARS-CoV-2.

Кроме того, ученые разработали ингалируемый ингибитор, эффективно действующий против главной протеазы SARS-CoV-2. Так называемая вирусная главная протеаза Mpro участвует в репликационном механизме коронавируса и, следовательно, отвечает за копирование генетического материала и размножение SARS-CoV-2. Сообщается, что ингибитор уже успешно испытан на мышах и клеточных культурах против родственных коронавирусов.

«Если нам удастся блокировать главную протеазу, то мы сможем предотвратить репликацию вируса», – сообщил профессор Хильгенфельд. При этом он отметил, что для создания препарата на базе ингибитора потребуется несколько лет.

Ранее сообщалось, что в РФ с участием ученых Российской академии наук разрабатываются три перспективных вакцины.

По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 634 тыс. 835 человек, число жертв приблизилось к 30 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.