 

Китайские ученые заявили, что коронавирус наиболее живуч при 4 градусах

30.03.2020, 14:30, Разное

Коронавирус продолжает распространяться во многих странах мира. Инфекция обладает особой стабильностью при +4 градусах по Цельсию, но очень чувствительна к жаркой погоде. Патоген практически сразу же лишается своей активности на бумажной поверхности, подчеркнули китайские ученые.
Исследователи отметили, что вирус способен существовать до 14 дней при температуре около +4. При более высоком показателе в +22 градуса инфекция живет около 7 дней, при +37 – почти 48 часов. Что касается более высоких температур, то при них патоген погибает в течение нескольких минут или часов. SARS-CoV-2 дольше всего способен прожить на внешней стороне медицинской маски, а вот на бумаге не проживет и 3 часов.

На стальных, пластмассовых и стеклянных поверхностях вирус живет не более недели, добавили специалисты. Стоит отметить, что накануне китайские власти рассказали о практически полной победе над коронавирусом, уточняет ФАН. На данный момент количество заболевших в «поднебесной» составляет менее 3 тысячи. Большинство из последних случаев заражения являются завозными.



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