 

«Позвольте мне слушать и слышать только себя»: Самойлова высказалась о развитии отношений с Джиганом

30.03.2020, 14:30, Разное

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова разместила новый пост в Instagram-аккаунте. Многодетная мама высказалась о дальнейшем развитии отношений в семье.
Деликатно отвергая многочисленные советы, она просит дать ей возможность самой разобраться в скандальной ситуации с мужем, «слушать и слышать только себя». Её признание в том, что союз с Денисом Устименко-Вайнштейном, на сцене Джиганом, она считает счастьем из-за рождения четверых детей, некоторые восприняли как намек на возможный развод, другие же видят в нем процесс мучительных раздумий над выбором правильного решения в жизни. О том, насколько болезненна для неё ситуация, говорит лишь короткая фраза «не хочу просыпаться в этот мир».

Но в нем её дети, и, готовя для них еду, мама беспокоится о крошечном Давиде и не хочет оставлять его без присмотра. Поэтому рядом поставила шезлонг, в котором раньше спали сестры малыша, рожденного в Майами. Она думает над тем, чтобы дети не скучали, если карантин после их возвращения в Москву затянется надолго. Будет ли рядом с ними их отец, покажет время. Его публичная просьба о прощении услышана, но решения пока нет, пишет Нью Информ.



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