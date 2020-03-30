 

YouTube частично удалил фейки о коронавирусе в России

30.03.2020, 14:16, Новости дня

Сервис YouTube удалил часть фейковых материалов о распространении коронавируса в России, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«YouTube на основании уведомлений Роскомнадзора удаляет материалы с фейковой информацией. Часть уже удалена. По оставшейся части работа с видеосервисом продолжается», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее Роскомнадзор потребовал от нескольких ресурсов в Сети удалить ложную информацию о якобы стягивании к Москве бойцов Росгвардии из-за коронавируса.

Кроме того, Генпрокуратура России выявила в Сети фейковые сообщения о коронавирусе, создающие угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, а Twitter удалил фейк о комендантском часе в Москве.

Напомним, что достоверные данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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