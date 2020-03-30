Холодницкий открыл дело по материалам прослушки брата Ермака

30.03.2020, 14:12, Новости дня

После обнародования народным депутатом Гео Леросом (“Слуга народа”) видеозаписей, в которых фигурирует Денис Ермак, брат главы Офиса президента Андрея Ермака, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 30 марта открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений.

“Заместитель генерального прокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.Так, в САП поступило обращение народного депутата Украины Гео Лероса о совершении коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия”, – говорится на странице САП в Facebook.

Нардеп просил проверить причастность руководства Офиса президента Украины к совершению указанного преступления, добавили в прокуратуре.

Досудебное расследование поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

#САП РОЗПОЧАТО КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ФАКТОМ МОЖЛИВОГО ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ ПІД ЧАС ПРИЗНАЧЕННЯ ОСІБ ДО… Posted by Спеціалізована антикорупційна прокуратура on Esmaspäev, 30. märts 2020

29 марта Лерос обнародовал более 10 часов видеозаписей скрытой камерой, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Проект “Схемы” утверждает, что записи в августе – октябре 2019 года делал житель Харькова Дмитрий Штанько.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников.