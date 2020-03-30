Шушкевич: Неразумно игнорировать угрозу коронавируса. Эта затея нашего усатого троечника Лукашенко представляет опасность для Беларуси

30.03.2020, 14:12, Новости дня

В Беларуси игнорируют пандемию коронавируса и не информируют граждан о простейших мерах профилактики. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил экс-глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.

“Я сейчас преимущественно нахожусь дома. Как я вижу из своего окна, на улицах не людно. Но по словам жены, в городе достаточно много людей на улицах. Белорусы припасли немного продуктами питания, чтобы реже выходить. Но паники нет. Я встречаюсь с нашими медиками достаточно часто. Высоко их ценю. Это добросовестные, порядочные, профессиональные люди. Боюсь, они могут быть подвергнуты большему риску, чем заслуживают”, – сказал Шушкевич.

По его мнению, Лукашенко слабо ориентируется в вопросах эпидемиологии, поэтому склонен недооценивать угрозу.

“У нас в стране даже меры предосторожности не пропагандируются так, как, например, в Польше или Украине. Мне кажется, что Лукашенко в таких делах ориентируется слабо. Его старое советское воспитание и бравада спортивной формой опасны для страны. Ведь это какая-то нелепица – трактором, алкоголем и спортом справляться с коронавирусом”, – отметил политик.

Он считает, что в связи с распространением COVID-19 бдительность необходимо усиливать.

“Вспышка может произойти достаточно быстро. И мне кажется, что государство не принимает всех мер, которые обязано предпринимать. В то же время к нам приезжает представитель ВОЗ и хвалит, что в Беларуси все хорошо. Ну, показатели по цифрам у нас неплохие. Но восторгаться официальными цифрами опасно. Мне кажется, бдительность нужно усиливать. Неразумно игнорировать угрозу. Эта затея нашего усатого троечника Лукашенко представляет большую опасность для населения Беларуси”, – резюмировал Шушкевич.

27 марта президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в стране продолжится подготовка к празднованию 9 Мая. А на следующий день он принял участие в хоккейном матче и заявил, что спорт – лучшее лекарство от вирусов.

“Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают. И я тоже не вижу, это холодильник. Здесь самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед. Антивирусное лекарство, самое настоящее”, – объяснил Лукашенко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 30 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 732 тыс., из них 34 686 человек умерли, более 154 тыс. выздоровели. В Беларуси зарегистрировано 94 случая заражения.