Карантин в Чечне: полиция проводит ночные рейды и наказывает нарушителей, в аэропорту записывают данные въезжающих

30.03.2020, 14:10, Новости дня

Из-за эпидемии коронавируса на территории Чечни введен режим жесткого карантина. В республике с 24 марта закрыты рестораны и кафе, жителям предписано не выходить на улицы. По вечерам в столице Чечни – городе Грозный – силовики проводят рейды, призывая жителей вернуться в свои дома. За нарушение грозит штраф до 300 тысяч рублей.

По свидетельствам очевидцев, полицейским, которые дежурят на дорогах и отлавливают нарушителей карантина, выдали полипропиленовые трубы. Как пишет “Новая газета”, этими трубами правоохранители избивают людей без медицинских масок. Издание отмечает, что такие же трубы используются для пыток в чеченских “секретных тюрьмах”.

Сообщается, что в Чечне ощущается дефицит медицинских масок. Чеченские власти, как отмечает “Новая газета”, призывают всех “расчехлить швейные машинки” и шить маски из марли самостоятельно.

О том, что полицейским в Чечне выдали специальные палки, пишет также Baza. По данным издания, “применять их обещают к тем, кто будет нарушать режим самоизоляции”.

Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что жителям республики запрещено выезжать за пределы своего постоянного проживания. Кроме того, власти закрыли въезд в Грозный, теперь в столицу могут попасть только его жители.

В аэропорту Грозного у вылетающих в Москву жителей Чечни записывают паспортные данные и номера телефонов. Тех, у кого нет в Чечне постоянной регистрации, предупреждают, что из-за ситуации с коронавирусом “вернуться пока что будет нельзя”, передает “Кавказ.Реалии”.

Все сотрудники аэропорта и пассажиры одеты в защитные маски и резиновые перчатки. Без них запрещено не только заходить в аэропорт, но и выходить на улицу или находиться в личном автомобиле. В аэропорту находятся медики, они досматривают тех, кто прилетел из Москвы.

В настоящее время вылеты из аэропорта Грозного ограничены: осуществляется только один рейс компании “Аэрофлот” – в Москву.