Против мэра Москвы подают иск из-за режима самоизоляции. Активисты считают, что ограничения введены незаконно

30.03.2020, 14:10, Новости дня

Московские активисты “Молодежного Яблока” подают иск о признании незаконным указа мэра Москвы о всеобщей самоизоляции, об этом Настоящему Времени рассказал глава организации Дмитрий Кисиев.

Этот указ, считают активисты, противоречит сразу нескольким нормам действующего законодательства и не может ограничивать свободы жителей города в таком объеме. Согласно легальной процедуре, власти обязаны были сначала ввести режим чрезвычайного положения, и только потом – самоизоляции.

“В настоящее время на территории Москвы и Московской области не был официально введен ни режим чрезвычайной ситуации, ни, тем более – чрезвычайного положения”, – сказал Настоящему Времени Кисиев, инициировавший иск к мэру.

По словам активиста, из-за того, что режим самоизоляции был введен с нарушением законов, власти могут отказаться отменять его, когда угроза коронавируса перестанет быть актуальной.

“Власть демонстрирует полный правовой нигилизм и разрушает юридические институты. А президент Путин, который, по закону, может ввести режим чрезвычайного положения, просто боится личной политической ответственности и перекладывает серьезные решение на более мелких чиновников”, – сказал Кисиев.

Указ мэра Москвы Сергея Собянина был принят вечером 29 марта. Согласно тексту документа, москвичам запрещено покидать собственное жилище за исключением пяти случаев: поездки на работу, выгула собак, похода в аптеку, совершения покупок в ближайшем продуктовом магазине, а также обращения за экстренной медицинской помощью.

Адвокаты международной правозащитной группы “Агора” отмечали, что режим повышенной готовности, который Собянин ввел на территории Москвы 5 марта, де-юре продолжает действовать, чрезвычайная ситуация в регионе объявлена так и не была. При этом режим повышенной готовности не предполагает введение таких ограничений, которые предусматривает новый указ Собянина.

“Региональные власти вправе принять [на основании статьи 11 закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»] решение об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального характера, однако мэр Москвы такого решения не принял”, – указывают юристы.

Подать административный иск к мэру активисты намерены через электронную систему Московского городского суда, поскольку отнести документы в канцелярию лично на сегодняшний день не представляется возможным – они не принимают людей.

Официально истец будет один, говорит Дмитрий Кисиев, это сделано для того, чтобы суд не отказался принимать заявление по формальным основаниям.

“Я буду истцом, а адвокат Мансур Гильманов – моим представителем. Там есть трудность в Кодексе административного судопроизводства относительно возможности подать иск сразу от нескольких истцов, поэтому решили пока так. При этом мы составим типовое заявление, чтобы желающие смогли также подавать аналогичные иски”, – добавил Кисиев.

К этой инициативе, по словам активиста, присоединятся некоторые независимые депутаты московских муниципалитетов.