Ученые: Коронавирус живет на некоторых поверхностях до трех суток

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30.03.2020, 14:09, Разное

Новый вид коронавируса может жить в воздушном пространстве на протяжении нескольких часов, а на определенных поверхностях – до трех дней. К такому выводу пришли американские исследователи.
Эксперты не утверждают, что передача пневмонии происходит в аэрозоле, но последняя на данный момент работа демонстрирует умение болезни сохранять жизнеспособность на протяжении продолжительных периодов времени, теоретически это вполне возможно. Научные сотрудники Национального института аллергии и инфекционных заболеваний применили в рамках эксперимента небулайзерный аппарат для помещения образцов нового коронавируса в воздушное пространство, имитируя то, что может быть, если пострадавший человек передает вирус тем или иным способом.

Полученная информация помогла экспертам из США можно обнаружить до трех часов в воздухе, до суток – на картоне, до четырех часов – на меди и до трех дней – на нержавеющей стали и пластике. Специалисты Джорджтаунского университета отметили, что такие итоги показали большую ценность и важность рекомендаций касательно гигиены, о которых говорят работники медицинской сферы деятельности. Пока исследователи не знают хорошего метода ликвидации коронавируса, но поможет избавиться от пневмонии очистка поверхностей при помощи специальных растворов.



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