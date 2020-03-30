Вологодская область вводит режим полной самоизоляции

30.03.2020, 14:09, Разное

Еще одна область в РФ ввела режим полной самоизоляции. Теперь такое решение приняло правительство Вологодской области, пишет телеграмм-канал 360tv.

Сегодня Севастополь остановил автобусное сообщение между регионами, а Москва, Подмосковье и Мурманская область также закрылись, чтобы остановить распространение коронавируса. Известно, что только в одной Москве уже более 1200 болеющих. Всего в РФ подтверждены лабораторно 1836 случаев.