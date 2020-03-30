На Украине завели дело из-за видео с продажей должностей братом главы офиса Зеленского

30.03.2020, 14:08, Новости дня

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело по факту возможного коррупционного преступления в связи с публикацией видео, где похожий на брата главы офиса президента Украины Андрея Ермака Денис Ермак «продает» государственные должности, сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Дело по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти. Заместителем генерального прокурора – руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное дело по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

В пресс-службе отметили, что в Специализированную антикоррупционную прокуратуру поступило обращение депутата Верховной рады Украины Гео Лероса, который сообщил о возможных коррупционных преступлениях при назначении конкретных лиц на высокие должности – в частности, речь идет о назначении председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия.

Также депутат просит проверить на причастность к совершению этого преступления руководство офиса президента Украины.

Дело возбуждено по статье «злоупотребление властью» УК Украины, по ней нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее депутат фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи в соцсети, на которых человек, похожий на Дениса Ермака предлагает «устроить» определенных людей на должности в органах власти. Андрей Ермак позже заявил, что собирается подать заявления по поводу публикации видео в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.