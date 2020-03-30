На основе данных о поездках россиян создана модель распространения коронавируса

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30.03.2020, 14:08, Новости дня

Сообщество Open Data Science (ODS) на основе данных о перемещениях россиян на самолетах, поездах и автобусах, создало модель распространения коронавирусной инфекции по России.

Как отмечают аналитики, российская особенность заключается в том, что в стране много далеких городов и низкая плотность населения. «Ключевые данные для модели эпидемии – точные данные о перемещении людей», – передает РИА «Новости» выводы экспертов.

Уточняется, что данные о перемещениях россиян предоставлены сервисом путешествий Туту.ру.

Экспертами было рассмотрено два базовых сценария. Первый подразумевает принцип «Мы ничего не трогаем, все идет как обычно». По мнению аналитиков, он приведет к предсказуемо плохим показателям заражения.

Второй сценарий – сокращение трафика по стране до 10% от обычного.

Специалисты пришли к выводу, что низкая плотность населения и разрозненное расположение населенных пунктов в РФ являются преимуществами. «Фактор неравномерности населения означает, что можно переменить ход развития эпидемии, но для этого необходимо резко сократить транспортное сообщение внутри РФ и при этом соблюдать режим самоизоляции в городах», – считают специалисты.

Согласно прогнозам ODS, ситуация с коронавирусом останется актуальной для многих городов до сентября 2020 года. Только сочетание мер по приостановке транспортного сообщения и самоизоляция внутри населенных пунктов сможет снизить темпы распространения болезни.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек. Выздоровели 66 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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