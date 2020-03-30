 

На родину за 10 дней вернули 155 тыс. российских туристов

30.03.2020, 14:08, Новости дня

Около 155 тыс. российских туристов вернулись на территорию РФ за последние 10 дней, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

«За последние 10 дней, с 20 марта по сегодняшний день, на территорию РФ вернулось 155 тыс. российских граждан, в том числе 15 тыс. прилетело из стран, с которыми в результате принимаемых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции воздушное сообщение было прекращено или ограничено», – цитирует РИА «Новости» Дитриха.

По его словам, количество чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа с 31 марта будет сокращено. 

«В связи с тем, что поток тех, кто прилетает в страну сокращается, количество рейсов за эти 10 дней снизилось, сегодня координационным штабом принято решение о сокращении с завтрашнего дня количества рейсов, которые будут вывозить наших граждан», – сказал он.

Дитрих добавил, что эта мера необходима для того, чтобы уделять больше внимания отдельно каждому прилетающему пассажиру, информирует ТАСС. 

Напомним, с 27 марта РФ закрыла все международные полеты, исключение – вывозные рейсы для доставки граждан РФ домой, грузовое и почтовое авиасообщение. Также в РФ назвали сроки возвращения организованных туристов в домой.



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