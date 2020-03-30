В Центральном парке Нью-Йорка будет развернут полевой госпиталь
30.03.2020, 14:06, Новости дня
Перегруженная система здравоохранения Нью-Йорка в ближайшее время получит некоторую помощь после прибытия корабля-госпиталя ВМС для ухода за обычными пациентами и развертывания нового полевого госпиталя для работы с инфицированными коронавирусом.
Полевой госпиталь на 68 коек создается в культовом месте города – Центральном парке.
Губернатор Эндрю Куомо сообщил, что открытие госпиталя планируется во вторник.
За проектом стоит базирующаяся в США глобальная христианская гуманитарная организация «Кошелек самаритянина» (Samaritan’s Purse).
Организация говорит, что в госпитале будет работать команда врачей и медсестер из больничной сети Mount Sinai Health System.
Подобный госпиталь уже работает на пострадавшем от вируса севере Италии.
В Нью-Йорке зарегистрировано более 33 тысяч случаев коронавируса и почти 800 летальных исходов.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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