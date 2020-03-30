 

В Центральном парке Нью-Йорка будет развернут полевой госпиталь

30.03.2020, 14:06, Новости дня

Перегруженная система здравоохранения Нью-Йорка в ближайшее время получит некоторую помощь после прибытия корабля-госпиталя ВМС для ухода за обычными пациентами и развертывания нового полевого госпиталя для работы с инфицированными коронавирусом.

Полевой госпиталь на 68 коек создается в культовом месте города – Центральном парке.

Губернатор Эндрю Куомо сообщил, что открытие госпиталя планируется во вторник.

За проектом стоит базирующаяся в США глобальная христианская гуманитарная организация «Кошелек самаритянина» (Samaritan’s Purse).

Организация говорит, что в госпитале будет работать команда врачей и медсестер из больничной сети Mount Sinai Health System.

Подобный госпиталь уже работает на пострадавшем от вируса севере Италии.

В Нью-Йорке зарегистрировано более 33 тысяч случаев коронавируса и почти 800 летальных исходов.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Мирзоян открыл купальный сезон в Одессе несмотря на плохие погодные условия

13.02 / Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

09.02 / Nissan показал «заряженные» версии кроссоверов Pathfinder и Qashqai

20.02 / ФАС сообщила о стабилизации цен в ДФО

28.03 / VOAэкспресс 28 марта 2020

23.02 / Землетрясение на границе Ирана и Турции: среди погибших есть дети

12.02 / Число жертв коронавируса превысило 1100 человек, заболевших — почти 45 тысяч

10.03 / Коронавирус в Липецкой области: губернатор ввел режим повышенной готовности

03.02 / Зарплату Кокорина понизили до МРОТ

04.03 / МГУ показал лучший результат в истории в предметном рейтинге мировых вузов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска