В Центральном парке Нью-Йорка будет развернут полевой госпиталь

30.03.2020, 14:06, Новости дня

Перегруженная система здравоохранения Нью-Йорка в ближайшее время получит некоторую помощь после прибытия корабля-госпиталя ВМС для ухода за обычными пациентами и развертывания нового полевого госпиталя для работы с инфицированными коронавирусом.

Полевой госпиталь на 68 коек создается в культовом месте города – Центральном парке.

Губернатор Эндрю Куомо сообщил, что открытие госпиталя планируется во вторник.

За проектом стоит базирующаяся в США глобальная христианская гуманитарная организация «Кошелек самаритянина» (Samaritan’s Purse).

Организация говорит, что в госпитале будет работать команда врачей и медсестер из больничной сети Mount Sinai Health System.

Подобный госпиталь уже работает на пострадавшем от вируса севере Италии.

В Нью-Йорке зарегистрировано более 33 тысяч случаев коронавируса и почти 800 летальных исходов.