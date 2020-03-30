Стартовали продажи нового смартфона ZTE Axon 11

30.03.2020, 14:01, Новости дня

Известный китайский бренд ZTE сообщил о старте продаж нового флагмана ZTE Axon 11.

Вместе с тем особенностью аппарата станет модем, поддерживающий работу в сетях пятого поколения, а также изогнутый дисплей. Изначально приобрести смартфон Axon 11 можно исключительно на китайском рынке. Новинка обладает 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти. Данная модификация оценена в 380 долларов.

Кроме того, появится и топовая комплектация с 8 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами постоянной памяти за 479 долларов. Аппарат получит 6,47-дюймовый экран с высоким разрешением, а также основную камеру с главным датчиком 64 мегапикселя. За быстродействие нового аппарата отвечает мощный процессор Snapdragon 765G. Батарея смартфона имеет емкость 4000 мАч.