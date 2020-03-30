 

Цена на смартфон Honor 30S стартует с $380

30.03.2020, 14:01, Новости дня

Незадолго до официального выхода стала известна стоимость и характеристики нового смартфона Honor 30S.

В частности, устройство уже доступно в фирменном онлайн-магазине, где также продемонстрировали официальные снимки аппарата. Известно, что в базовой комплектации новинка оценивается производителем в 380 долларов. Кроме того, высокую производительность здесь обеспечит мощный восьмиядерный чип Kirin 820 с 8 гигабайтами оперативной памяти.

Размер флэш-памяти нового гаджета равен 128 гигабайт. Размеры дисплея пока не раскрыты, но разрешение экрана составило 2400 на 1080 пикселей. Смартфон получил быструю зарядку с мощностью 40 Вт, а также поддержку современной операционной системы Android 10.



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