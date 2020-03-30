Пассажиропоток российских аэропортов сократился на 60%

30.03.2020, 13:55, Новости дня

Пассажиропоток российских аэропортов сократился к 29 марта на 60% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация аэропортов (МАА).

Приведенная статистика отражает пассажиропоток в 32 крупнейших аэропортах России, в том числе в трех столичных — "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".

Между тем к 23 марта пассажиропоток в 28 региональных аэропортах упал на 40%.

Россия из-за пандемии коронавируса приостановила с 27 марта регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Исключение сделано для рейсов по вывозу российских туристов в Россию из других стран.

Правительство рассматривает возможность ограничения авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок по России, но решение пока не принято, сообщили ранее некоторые СМИ. Но правительство не может подтвердить или опровергнуть такие сообщения СМИ, заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

При этом грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перевозки не подпадут под действие возможных ограничений.