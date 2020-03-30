В Москве умерла от коронавируса пациентка с диабетом

30.03.2020, 13:53, Разное

В Москве умерла пациентка, у которой подтвердили инфицирование коронавирусом. Известно, что отягощающим сопутствующим заболеванием был сахарный диабет, пишет телеграмм-канал 360tv.

Также сегодня во Владимирской области умер житель с положительным тестом на COVID-19. Он попал в больницу с пневмонией. Всего в РФ по состоянию на 30 марта больных коронавирусом 1836 пациентов, 302 человека из них только за прошедшие сутки.

Всех россиян просят находится дома и не посещать потенциально опасных мест, где можно заразиться коронавирусом.