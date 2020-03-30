 

Вирусолог: Российские власти делают все возможное для борьбы с коронавирусом

30.03.2020, 13:53, Новости дня

Российские власти вовремя приняли меры защиты от распространения коронавируса, и чтобы они оказались наиболее эффективными, гражданам стоит подумать о самоизоляции, а не о шашлыках в парках, сообщил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

С 30 марта в Москве и Московской области действует режим самоизоляции в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. Покидать квартиры разрешено для поездок на работу, выгула домашних животных и покупок в магазинах или аптеках. Премьер-министр Михаил Мишустин позже призвал распространить подобные меры на всю страну.

«Очевидно, что российские власти сделали все возможное, чтобы избежать той беды, которую сейчас мы видим в Европе и США. Результаты достаточно красноречиво об этом говорят: в РФ все-таки меньше зараженных и погибших. У нас развернута солидная база для лечения заболевших, большое количество людей находятся на карантине. Есть те, кто находятся в обсервации (под наблюдением)», – говорит Зуев.

Россия прекратила международное авиасообщение, а гражданам настоятельно рекомендовано самоизолироваться – все это первостепенно помогает остановить распространение болезни, считает вирусолог.

«Все это очень масштабно и серьезно, и в конечном итоге достаточно эффективно. Мы можем взглянуть на Китай, который первым начал это делать. Я думаю, что если мы во время карантина не будем ездить на шашлыки, то, безусловно, поспособствуем улучшению обстановки в РФ в целом. Все принятые нашими властями меры неслучайны», – уверен Зуев.

Ранее глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что принятые меры дали медикам время на подготовку. Также он отметил, что в РФ большинство случаев заражения вирусом протекают в легкой форме, а ситуация с заболеваемостью существенно лучше, чем в Европе.



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