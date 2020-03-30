Винокур рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Лещенко

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30.03.2020, 13:53, Новости дня

Состояние певца Льва Лещенко, госпитализированного с коронавирусом, улучшается, сообщил друг артиста Владимир Винокур.

«Разговаривали с ним, на улучшение пошел, все хорошо, но еще неизвестно, когда выпишут, сам жду», – приводит его слова РИА «Новости».

На прошлой неделе в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус госпитализировали Льва Лещенко и его жену Ирину, позднее артиста перевели в реанимацию, а через несколько дней – перевели в обычную палату.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек. Выздоровели 66 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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