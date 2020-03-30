Ученые: Солнечные лучи полезны для здоровья людей

30.03.2020, 13:53, Разное

Ученые заявили о необходимости людям больше времени проводить под солнечными лучами. Их отсутствие приводит к нарушению производства гормонов.

В настоящее время многие люди предпочитают проводить свободное время перед экранами телевизоров, компьютеров и смартфонов. При этом далеко не каждый человек часто бывает на улице под воздействием солнечных лучей. Исследователи сообщали прежде про существование сезонного аффективного расстройства. Через время они пришли к выводу, что данное недомогание появляется у людей независимо от периода года и способно сохраняться круглый год. Дефицит солнца приводит к нарушению процесса выработки нужных для нормальной жизни гормонов.

Имеется и другой полезный фактор, который касается этого вопроса. Оказывается, свежий воздух и солнечные лучи могут помочь человеку улучшить функционирование головного мозга и справиться со стрессом.