ВВС Израиля и США провели воздушные учения с участием F-35

30.03.2020, 13:53, Новости дня

Израиль и США завершили в воскресенье в небе над южными территориями еврейского государства совместные учения «Несокрушимая молния» с участием истребителей F-35, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В ходе учений, проходивших в небе над южной частью Израиля, израильские и американские истребители F-35 отрабатывали подавление стратегических угроз в воздухе и на земле», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Там отметили, что ВВС двух стран «встречались только в небе», все общение, включая брифинги, «проводилось посредством видеоконференций» для предотвращения распространения коронавируса.

«Учения были запланированы заранее в рамках армейской учебной программы на 2020 год и были проведены, несмотря на распространение коронавируса в соответствии с обязательными процедурами и правилами и проведением адаптации [формата] маневров к ним», – добавили израильские военные.