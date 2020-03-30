 

«Аэрофлот» попросил россиян сообщать в МИД о нежелании возвращаться

30.03.2020, 13:48, Новости дня

Гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев попросил россиян ставить МИД в известность, если они передумали возвращаться в Россию. Таким образом удастся избежать недозагруженности вывозных бортов.

«Если вы принимаете решение по возврату в Россию, вы должны как можно быстрее определиться в своем решении и, если вы передумали, информировать МИД, потому что мы прилетаем, и улетаем недозагруженные. На наш взгляд, это непродуктивно», – передает его слова ТАСС.

Между тем, глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что из-за рубежа первыми вывезут тех россиян, которые выехали из страны после 1 января 2020 года. После них – тех, кто сделал это раньше.

«В первую очередь мы будем продолжать вывоз граждан, которые заехали в страну временного пребывания после 1 января 2020 года. А те, кто давно находится в стране пребывания, на постоянном месте жительства, или имеет двойное, тройное гражданство и в общем-то не собирался таким экстренным образом в Россию – это будет следующий приоритет», – сказал Нерадько.

В конце прошлой неделе сообщалось, что правительство выделило Росавиации 1,5 млрд рублей на возмещение авиакомпаниям затрат на вывоз россиян из-за границы.

В комментарии газете ВЗГЛЯД демограф Игорь Белобородов выразил мнение, что десятки тысяч ранее уехавших на ПМЖ в другие страны россиян, скорее всего, вернутся на родину, коронавирус вынудит их это сделать.



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