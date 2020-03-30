Скандалы: Гражданская инициатива от Алексея Хотина

30.03.2020, 13:45, Разное

Бывший владелец банка «Югра» предложил использовать принадлежащие ему 38 имущественных комплексов общей площадью 2,1 млн кв. метров для борьбы с эпидемией коронавируса

Как стало известно “Ъ”, бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин предлагает использовать свою коммерческую недвижимость для борьбы с эпидемией коронавируса. В 38 офисных и бизнес-центрах господина Хотина могут безвозмездно разместиться больницы, карантины, а также, если потребуется, войска, оперативные штабы силовых и правоохранительных структур.

Адвокат господина Хотина Александр Нарышкин сообщил “Ъ”, что его подзащитный для «усиления борьбы с пандемией коронавируса» предложил властям бесплатно использовать принадлежащие ему 38 имущественных комплексов общей площадью 2,1 млн кв. метров, расположенные в восьми административных округах. В обращении, направленном президенту Владимиру Путину (имеется в распоряжении “Ъ”), говорится, что в бизнес-центрах можно разместить госпитали, а также, если потребуется,— подразделения Росгвардии и Минобороны, Оперативные штабы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В обращении отмечается, что периметр каждого комплекса укреплен, проходы и выезды имеют КПП, а все объекты можно быстро переоборудовать в медицинские центры, в которых разместить более 100 тыс. койко-мест.

Крупнейшими бизнес-центрами господина Хотина являются «Красный богатырь», «Восточные ворота» и IQ park. Практическую помощь в реализации данного проекта готова оказать сестра банкира Маргарита Хотина, которая является совладельцем части недвижимости, а также клиники. Отметим, что недвижимость не находится под арестом, принося своим владельцам доход.

Господин Хотин просит президента дать соответствующее поручение правительству об использовании этой недвижимости, отмечая, что это «позволит существенно сократить денежные, людские, а самое главное, временные ресурсы».

Алексей Хотин сейчас находится под домашним арестом — Следственный комитет обвиняет его в махинациях (ч. 4 ст. 160 УК) при выдаче кредитов банка «Югра». Расследование уголовного дела, как сообщал “Ъ”, уже закончено и стороны знакомятся с его материалами. Господин Хотин свою вину не признает, он не раз предлагал различные планы по погашению долгов банка, которые, по разным оценкам, составляют около 290 млрд. руб. В основном предлагалось использовать для этого коммерческую недвижимость известного финансиста и бизнесмена.

Николай Сергеев

Оригинал материала: «КоммерсантЪ»

«КоммерсантЪ», 20.03.20, «Растрата в «Югре» разошлась по делам»

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование громкого уголовного дела об особо крупной растрате в ПАО «Банк «Югра»». Обвинения в окончательной редакции предъявили экс-владельцу банка Алексею Хотину и трем его предполагаемым сообщникам. Сейчас все они знакомятся с материалами дела, которое точно не будет последним. Сам Алексей Хотин причастность к многомиллиардным хищениям отрицает. Ранее он предложил план погашения долгов «Югры», который сейчас изучается в АСВ и Банке России.

В центральном офисе СКР в Техническом переулке следователь по особо важным делам предъявил обвинение в окончательной редакции в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Алексею Хотину, бывшим президенту кредитной организации Алексею Нефедову, председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и директору столичного филиала «Югры» Нине Черновой.

Никто из финансистов своей вины не признал, сообщив об этом следователю, а адвокаты фигурантов заявили ряд ходатайств, которые были отклонены.

После этого защитники и обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами расследования, составившими около сотни томов. Для этого они вместе со своими защитниками практически каждый день, в соответствии с определенным графиком, приезжают в головной офис СКР. Однако из-за эпидемии коронавируса, в связи с которой были введены определенные ограничения на посещение СКР, процесс может прерваться или затянуться. Недавно всем фигурантам дела Басманный райсуд по ходатайству следствия продлил сроки домашних арестов до 19 апреля, то есть до года. Поскольку к этой дате они все дело и дополнительные материалы к нему точно не изучат, следующее решение о продлении содержания под домашним арестом на срок больше года будет принимать уже Мосгорсуд. При этом сами условия для фигурантов вполне вольготные. Им, например, разрешены многочасовые прогулки в дневное время. Представители обвиняемых и следствия от комментариев вчера воздержались.

По данным источников “Ъ”, если в первоначальной редакции обвинения речь шла о растрате 7,5 млрд руб., то сейчас эта сумма несколько увеличилась.

Сделано это было по результатам одной из экспертиз, проведенных следствием. При этом основная часть предполагаемых хищений на сумму более 270 млрд руб. осталась в так называемом большом деле «Югры», расследование которого продолжается.

Выступая в судах, рассматривавших ходатайства следствия и жалобы защиты, господин Хотин отмечал, что ни он, ни другие фигуранты ни рубля не получили от кредитов, которые, по данным следствия, могли быть похищены в их интересах. Банкир утверждал, что большинство заемщиков расплачивались по кредитам, а полностью расплатиться им помешал только отзыв лицензии у «Югры» 28 июля 2017 года. По данным ЦБ, это было сделано в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения и другими нарушениями. В сентябре 2018 года по иску ЦБ «Югра» была признана арбитражным судом банкротом.

По данным юристов, активы «Югры» и самого Алексея Хотина существенно превышают их долги перед АСВ и другими кредиторами, составляющие около 190 млрд руб. Экс-банкир ранее предлагал закрыть их за счет реализации своей коммерческой недвижимости, девелоперских проектов и нефтяного бизнеса за семилетний срок, однако предложения до сих пор изучаются в ЦБ.

Николай Сергеев