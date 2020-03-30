 

Скандалы: VIP-тесты на коронавирус для VIP-персон

30.03.2020, 13:45, Разное

В Москве открыли специальную лабораторию для чиновников и состоятельных людей

По его данным, результаты анализов на новое заболевание в этой лаборатории можно получить за считанные часы. Обычные москвичи в нее обратиться не могут, однако каждые два дня здесь проверяют на COVID-19 мэра Москвы Сергея Собянина и вице-мэра Анастасию Ракову. Кроме того, в лабораторию поступают биоматериалы с частных самолетов, которые прилетают в столицу. Уточняется, что лаборатория находится на территории кожно-венерологического диспансера в Коломенском проезде.

Ранее стало известно, что московские врачи фальсифицируют результаты тестов на коронавирус людей, которые прибыли в столицу из-за рубежа. Вернувшаяся из Германии девушка рассказала, что медики из Московской городской поликлиники № 8 Департамента здравоохранения Москвы подделали результаты ее анализов.

Врачи должны были взять у нее анализы дважды, однако посетили девушку лишь один раз. Позже ей на почту пришли результаты обоих анализов, в которых были указаны  следующие специалисты: врач Иванов А.А. и инфекционист Петров В.В. Результаты обследования участница событий назвала «неприкрытой липой», при этом в самой поликлинике объяснить произошедшее не смогли.

По последним данным, в России выявлено 1534 случая заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных в Москве — 1014 человек. Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе режим тотальной изоляции. Он распространяется на всех москвичей вне зависимости от их возраста.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Сотрудница крематория рассказала о необычных случаях на работе

06.03 / Шварценеггер хочет отсудить у россиян 10 миллионов долларов

14.02 / Ученые нашли связь между количеством сексуальных партнеров и развитием рака

07.03 / На фоне эпидемии коронавируса Facebook вводит запрет на рекламу медицинских масок

28.03 / Обнародован рендер смартфона OnePlus 8

09.03 / Финансовый аналитик дал прогноз состояния экономики РФ после обвала рубля

14.02 / Мнение: Капитулирует ли короновирус до начала Олимпиады в Токио?

08.02 / Актёр Александр Носик считает, «женщина должна жить ради него, а он – ради неё»

19.02 / Экран смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra признан лучшим в мире

10.03 / Центробанк России решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска