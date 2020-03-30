Мнение: Закройте, нам дует

30.03.2020, 13:42, Разное

Каждый, наверное, сталкивался с ситуацией поездки в автобусе в жару. Когда кому-то жарко, а кому-то дует. Немедленно возникают фракции требующих открыть или закрыть окно. Теперь эта ситуация неизбежно повторится с карантинными мероприятиями. Неизбежно возникнут настроения начет пресечения паники, необходимости массовых расстрелов и вообще – "власть знает, что делает". В противовес столь же неизбежно появятся те, кто будет говорить об идиотизме проводимых мероприятий. Благо этот идиотизм и так налицо – еще до введения карантина. А если учесть, что Путин уже спрятался в кустах, как обычно, и регионы начинают проводить самостийную политику каждый во что горазд, то хаос будет только нарастать, а с ним – падать эффективность любых даже самых разумных мер.

Баланс между этими двумя точками зрения будет динамичным. Если власть действительно сможет провести карантинные мероприятия на относительно управляемом уровне, то число сторонников проводимых мер будет достаточным для того, чтобы обеспечить легитимность действий властей. То есть – поддержкой и согласием с ними. Если хаос будет нарастать, а ситуация станет развиваться самопроизвольно – что, в сущности, одно и то же – то число сторонников противоположной точки зрения будет неуклонно расти.

Пока вероятность хаоса существенно выше, чем организованного и управляемого процесса. Действия властей носят судорожный характер, очень несистемный и ситуативный. При этом федеральная власть упорно не берет на себя ответственность за происходящее в стране, передав доверенность регионам, которые начинают что-то делать буквально явочным порядком, без особых согласований друг с другом и центром.

Какое-то время на таком багаже можно будет выехать, но за пару-тройку недель хаос примет неуправяемые формы, а значит – решения будут приниматься на все более низком уровне, начнет стихийно возникать самоорганизация – вначале на нижних иерархических уровнях вертикали, затем – в среде населения. При этом с каждым погружением уровня ответственности у вышестоящих структур будет все меньше возможности "вернуть всё взад". Точнее, воможность будет, но затраты на ее реализацию станут возрастать, как растет эпидемия – в прогрессии. И в какой-то момент их просто не хватит.

Цена бездействия высшей власти в самые критические периоды всегда одна – утрата управляемости. И пока Путин не обманывает ни одного ожидания на свой счет – он бездействует и прячется от любой ответственности, а в короткие периоды активности несет такую ахинею, что лучше бы бездействовал.