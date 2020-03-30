 

112 – Украина попросит международные организации отправить в Донбасс гуманитарную помощь

30.03.2020, 13:31, Новости дня

Украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что правительство будет просить международные организации отправить в отдельные районы Донбасса гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса. Как пишет «112 Украина», чиновник добавил, что Украина не бросает своих граждан и будет о них заботиться.


Reuters

Правительство Украины будет просить международные организации отправить в отдельные районы Донбасса гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса. Как передаёт «112 Украина», об этом рассказал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, Украина не бросает своих граждан и будет о них заботиться.

«Согласно Конституции, каждый житель Украины подлежит защите. Наша задача — обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью — всем, что необходимо. В том числе, конечно, и наших граждан, которые проживают на временно оккупированной территории», — заявил Резников.

Он отметил, что сделать это правительство планирует при помощи Международного комитета Красного Креста и гуманитарных миссий ООН.



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